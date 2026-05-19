第1回大藪春彦新人賞受賞作である赤松利市の『藻屑蟹』（徳間文庫）が映画化されることが決定した。 【写真】赤松利市『藻屑蟹』書影を見る 監督を永田琴、企画プロデュースを岩井俊二、脚本を赤松利市と岩井俊二が務め、製作・配給はK2 Picturesが担当する。 本作は、震災ビジネスの闇を描いたサスペンス。原発事故の模様をテレビで見ていた木島雄介は、これから何かが変わると確信するが、待っていたのは何も変わ