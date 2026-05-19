〜2026年（1-4月）「道路貨物運送業」倒産動向 〜2026年1-4月の「道路貨物運送業」の倒産が108件（前年同期比11.3％増）と、2年ぶりに100件を上回った。負債総額は、106億6,600万円（同10.4％増）だった。2025年は、原油価格の上昇で高騰した燃料費を中心に、大手荷主を中心に価格見直しに応じる動きが広がり、年間の倒産は308件（前年比17.6％減）に減少した。だが、今年に入っても燃料価格が高止まりするなか、深刻なドライ