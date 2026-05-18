普段は良い友人としてお付き合いができる人でも、話題によっては配慮がなくなることがあるようです。家選びの話で追い詰めてくるママ友のリアルな息苦しさを描いた作品『家マウントママ友』（作：ねぼすけさん）が、SNSで多くの共感を集めています。【漫画】『家マウントママ友』（全編を読む）それはある日、主人公のユナがママ友のサキとカフェで雑談している時のことです。ユナが新居として中古住宅を探していることを打ち明け