普段は良い友人としてお付き合いができる人でも、話題によっては配慮がなくなることがあるようです。家選びの話で追い詰めてくるママ友のリアルな息苦しさを描いた作品『家マウントママ友』（作：ねぼすけさん）が、SNSで多くの共感を集めています。



【漫画】『家マウントママ友』（全編を読む）

それはある日、主人公のユナがママ友のサキとカフェで雑談している時のことです。ユナが新居として中古住宅を探していることを打ち明けると、それまでの楽しい雑談が嘘のように、サキはユナに厳しい言葉を投げかけ始めます。サキからの「見ず知らずの人が住んでた家なんて…！」「住んでても楽しくないよ〜！」などの言葉の数々に、ユナは呆然とするばかりでした。



さらに、ユナが現在住んでいるのがアパートだと知ると、「子どもいるのに絶対迷惑だからっ！」と他人のプライバシーに土足で踏み込むような話を続けます。その後サキは新築戸建てをアピールし続け、楽しかったはずのママ友とのカフェは不快なものとなってしまいました。



一方のサキも、自分が住む家を「一生の買い物」と考え、中古住宅でそれを済ませようとしていることが理解できない様子です。そのため新築戸建てを購入した自分が正しいと思い、ユナの間違いを正そうと意思を固めるのでした。その意思の表れとして、サキはユナにハウスメーカーを勧めるメールなどを続けます。



しかしユナはサキの言葉に従うことなく、夫と中古住宅の購入を検討します。実際に家を見に行くのはもちろんのこと、工務店に赴いて担当者との相談も細かくおこなっていくのでした。その結果、ユナたち一家は念願のマイホームを手に入れます。



こうしてマイホームを購入した後のある日、子どもを保育園に送るところでユナは再びサキと遭遇します。サキが家の話を持ち掛けてきたため、ユナは中古住宅を購入した話をすると、サキは「馬鹿ねぇ〜！私は忠告したからねっ」や「あそこらへんヤバくない？」とユナ一家が購入した家の地域を貶めるような言葉を投げかけます。



さらにユナの家の近くに実家があることを知ると、「あの辺りは輩が多い」「そこの校区めちゃくちゃ荒れてる」など、さらに悪口を続けるのでした。しかもその後、家までついてきたサキは、土地の価格が安いことも「逆に心配なくらい！」「地盤が緩いとか！？」などと話し続け、ユナを怒らせます。



しかし別の日、公園でサキと出会った日に状況が大きく変わります。それはユナがサキの家に案内され、サキの家自慢が始まった時です。ちょうど近くを歩いていた2人の老婆が「こりゃアカンねぇ〜危ないって知らんのかねぇ〜」「この斜面…ここが〇年の豪雨で崩れたんよ」と、サキの家がある土地の真実を語ります。



サキの家は確かに土地も高額でした。しかしそれは土地に家を建てる事ができるように、地盤補強をする工事費が含まれていたのかもしれないのです。この事実を知って取り乱すサキに、ユナは「何事も下調べって…常識だと思うけど…」と反撃します。



その後、サキの家のコンクリートや外壁に亀裂が生じ、裁判をすることになったと噂されています。一方のユナは、とくに不満を抱くことなく選び抜いた中古住宅で幸せに暮らすのでした。



同作について、作者のねぼすけさんに話を聞きました。



「善意マウント」のリアルを描く

同作のように作品化するエピソードは、どのように見つけていますか？



日常生活の中でのモヤモヤしたことを漫画にすることが多いです。その方が当時の心情を載せて描きやすいんです。この作品も、友人が実際に遭遇したエピソードをもとにしました。



-ママ友のキャラクターを「悪役」ではなく、善意からアドバイスする人物として描いたのはなぜですか？



リアルな日常にも、善意からのアドバイスと見せかけてマウントを取ってくる人がいますよね。ジワジワと過激になっていく流れを意識して描きました。ママ友の視点も交互に挟むことで、読者に「この人の考え方、おかしいな！」と感じてもらいやすくなるかなと思っています。



-ご自身の実体験も反映されていますか？



結婚を機に住むところを探していた頃、中古住宅も視野に入れていたのですが、ママ友にかなり否定的なことを言われた経験があります。そこも少し参考にしました。



-読者からの反応で印象に残っているコメントはありますか？



「しつこすぎる！何か企んでる！？」「もうほっといて！」というコメントを多数いただきました。過度なおせっかいはやっぱりみんなイライラしますよね……。



（海川 まこと／漫画収集家）