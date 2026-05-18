【モデルプレス＝2026/05/18】宝塚歌劇団・月組トップスターの鳳月杏と、月組トップ娘役の天紫珠李が、2027年3月28日の東京宝塚劇場公演 ルナティック・シアター『天穹のアルテミス』、レヴュー ロマン『Belle Epoque（ベル エポック※Eは正式にはアクセント付き）』の千秋楽をもって退団することを発表。会見は2026年5月19日に行われる。【写真】東京宝塚劇場に”宝塚OG集結” 圧巻パフォーマンスの様子◆月組トップコンビが退団