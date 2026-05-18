「宝塚」月組トップスター・鳳月杏＆月組トップ娘役・天紫珠李、来年3月退団へ あす19日に会見
【モデルプレス＝2026/05/18】宝塚歌劇団・月組トップスターの鳳月杏と、月組トップ娘役の天紫珠李が、2027年3月28日の東京宝塚劇場公演 ルナティック・シアター『天穹のアルテミス』、レヴュー ロマン『Belle Epoque（ベル エポック※Eは正式にはアクセント付き）』の千秋楽をもって退団することを発表。会見は2026年5月19日に行われる。
【写真】東京宝塚劇場に”宝塚OG集結” 圧巻パフォーマンスの様子
公式サイトでは、「月組トップスター・鳳月杏が、2027年3月28日の東京宝塚劇場公演 ルナティック・シアター『天穹のアルテミス』、レヴュー ロマン『Belle Époque（ベル エポック）』の千秋楽をもって退団することとなり、2026年5月19日（火）に記者会見を行います」と発表。「なお、会見の内容はあらためてお知らせいたします」とし、天紫についても同様の文面で報告されている。
鳳月は、2006年に92期生として宝塚歌劇団に入団。星組公演『NEVER SAY GOODBYE』で初舞台を踏んだ後、月組に配属。2015年に花組へ組替えとなる。2019年に古巣である月組へと戻り、2024年7月8日付で大人の男役としての魅力を武器に、月組トップスターに就任した。
天紫は、2015年に101期生として次席（2番手）という優秀な成績で宝塚歌劇団に入団。月組公演『1789』で男役として初舞台を踏む。月組配属後の2017年に娘役へと転向。2024年7月8日付で月組トップ娘役に就任し、101期生として初のトップ誕生となった。（modelpress編集部）
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◆月組トップコンビが退団へ
公式サイトでは、「月組トップスター・鳳月杏が、2027年3月28日の東京宝塚劇場公演 ルナティック・シアター『天穹のアルテミス』、レヴュー ロマン『Belle Époque（ベル エポック）』の千秋楽をもって退団することとなり、2026年5月19日（火）に記者会見を行います」と発表。「なお、会見の内容はあらためてお知らせいたします」とし、天紫についても同様の文面で報告されている。
天紫は、2015年に101期生として次席（2番手）という優秀な成績で宝塚歌劇団に入団。月組公演『1789』で男役として初舞台を踏む。月組配属後の2017年に娘役へと転向。2024年7月8日付で月組トップ娘役に就任し、101期生として初のトップ誕生となった。（modelpress編集部）
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