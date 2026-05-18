落語家の春風亭昇太が１８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、今年３月に４８年かけて卒業した大学の思い出を語った。昇太は東海大４年の時に落語家になるため中退。その後母校の東海大から客員教授を頼まれ、引き受けたものの、「中退だからやりづらい」ともらし「じゃあ卒業すればいいんじゃないですかって。再入学制度があるので、４年生をやり直した」という。結果、「本当は１年で卒業したかったが、１年半かかりま