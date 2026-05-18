落語家の春風亭昇太が１８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、今年３月に４８年かけて卒業した大学の思い出を語った。

昇太は東海大４年の時に落語家になるため中退。その後母校の東海大から客員教授を頼まれ、引き受けたものの、「中退だからやりづらい」ともらし「じゃあ卒業すればいいんじゃないですかって。再入学制度があるので、４年生をやり直した」という。

結果、「本当は１年で卒業したかったが、１年半かかりました」と今年３月に中退から４８年かかって無事卒業。学生生活は「面白かったですね。記憶力はゼロ。でも普通に長いこと生きていたら、いろんな情報が頭に入っていた。理解力が増している。だからすごい楽しくて。それに学費は自分で出している、もとを取ってやろうと…」と振り返り「学び直しと言うけど、学び始めで十分です。年を取ったら」とも述べた。

番組ではゼミの教授にも取材。学生には昼食をおごるが「いつも安い学食」だったものの、最後のゼミの打ち上げで「学生を前に、財布から大量の札束を見せつけていた」と暴露。スタジオは「ひどい〜」などと爆笑騒然となった。

昇太は「お会計をどうすれば…と思ったが、３０００円ずつと言われて３０００円出すのかと。ここは出しますよと言ったが、（学生達が）同級生だからダメ、ダメだと。その時に（財布の中を）チラ見せして」と払える財力があることをアピール。「結局、半分だけ払いました」というと、スピードワゴン井戸田潤が「全部払えよ！」とツッコんでいた。