京都を代表する人気観光地・伏見稲荷大社の竹に、自分の名前を掘ろうとする外国人男性の動画が拡散され波紋を呼んでいる。伏見稲荷大社は「初めてのケース」5月18日、あるXユーザーが動画と写真付きでこう投稿。《外国人さん、伏見稲荷大社で竹に名前を掘ってしまうww》添付された動画にはカッターらしきものを持ち、竹に向かって何か作業をする外国人男性が映っていた。この投稿は19日現在で1668万回表示されるなど、大き