沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆、高校生ら2人が死亡した事故で、国土交通省と内閣府は、船が無登録だったとして海上運送法違反容疑で、週内にも死亡した船長を地元海保に刑事告発する方針を固めた。関係者が19日明らかにした。