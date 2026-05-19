アンソロピックのロゴ日立製作所は19日、人工知能（AI）新興の米アンソロピックと提携したと発表した。顧客に安全で高性能なAIを用いたサービスを提供するほか、機械を自律的に動かす技術「フィジカルAI」の具体的な活用法を探る米欧アジア横断組織を設立する。新組織には日立とアンソロピック両社の専門家100人を配備する。提携は18日付。日立はアンソロピックの高性能AI「クロード」を用いて、電力、交通、製造、金融といっ