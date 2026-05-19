兵庫県の住宅で、女性2人が倒れているのが見つかりました。2人には刺し傷があり、現場で死亡が確認されました。事件に巻き込まれたとみられています。【映像】事件現場付近の様子午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、50代くらいと70代くらいの女性2人が、血を流して倒れているのを、安否確認に訪れた警察官が発見しました。玄関は施錠されておらず、玄関付近に女性1人、1階の廊下を進んだ奥にもう1人が血を流して倒れて