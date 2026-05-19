自民党はマイナンバーカードの取得をすべての国民に義務付けることを検討するよう政府に求める提言をまとめました。自民党がきょう（19日）まとめた政府への提言「デジタル・ニッポン2026」では、「デジタルの恩恵をすべての国民が感じることができる社会をめざすべきだ」として、「国民全員がマイナンバーカードを取得している前提が必要」だと強調しています。そのうえで、今は任意となっているマイナンバーカードの取得を「法的