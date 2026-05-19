お笑いコンビ「TKO木下隆行（54）が19日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の広告出演に寄せられた批判について言及した。ある美容クリニックの広告を担当している木下だが、一部で「金ないんだな」というコメントが付いていた。これに木下は「何があかんの？お金ないから頑張って何があかんの？」と投げかけていた。ユーザーからは「お金稼ぐ為に働くのは当たり前です！頑張ってください」「ビフォーアフター期