１９日午前１０時３０分頃、兵庫県たつの市新宮町段之上の木造２階建て住宅で、女性２人が血を流して倒れているのを警察官が見つけた。２人とも刺し傷があり、現場で死亡が確認された。住人の７０歳代くらいの母親と５０歳代くらいの娘とみられ、県警は凶器が見つかっていないことなどから、殺害された可能性があるとみて捜査している。発表では、娘の知人が同日午前９時３０分頃、「数日間、連絡が取れない」と近くの交番に届