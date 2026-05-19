news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「リサイクルショップに車突っ込み、4人けが白昼に騒然」についてお伝えします。◇◇◇19日正午ごろ、東京・八王子市ではサイレンが鳴り響いていました。建物につっこみ、原型をとどめないほど破損した乗用車。さらに車道には、動けなくなった軽トラックが止まっていました。警視庁によりますと、事故が起きたのは19日の正午ごろ。道路に面するリサイクルショップに入るため