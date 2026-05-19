日清オイリオグループは１９日、業務用食用油５商品を７月から一時休売すると明らかにした。中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包材の調達見通しが立たなくなったためとしている。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代替として一斗缶タイプの業務用商品を案内しているという。１９日に東京都内で行われた２０２６年３月期決算の説明会で、久野貴久社長は、「一段と不透明感が強まっている。