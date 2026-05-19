北海道旭川市の橋から女子高校生を転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告。初公判を来週に控え、弁護側は５月１９日、殺人の実行行為を否定する方針を明らかにしました。世間を震撼させた事件の初公判が、いよいよ来週開かれます。殺人などの罪に問われているのは、旭川市の内田梨瑚被告２３歳です。起訴状などによりますと、内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で、留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか