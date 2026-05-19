フリーアナウンサーの神田愛花さん（45）が、ゲームバラエティー番組「真剣遊戯！THE バトル SHOW」（フジテレビ系）の2026年5月18日放送の回にゲスト出演し、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（54）との結婚について、「おぎやはぎ」の小木博明さん（54）から「妨害」されていたことを明かした。「日村さんのことを好きになるわけないじゃん」「THE バトル SHOW」に小木さんとそろって登場した神田さん。番組後半の「未