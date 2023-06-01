[5.17 ラ・リーガ第37節](アノエタ)※26:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 3 アイエン・ムニョスDF 5 イゴール・スベルディアDF 6 アリツ・エルストンドDF 31 ジョン・マルティンMF 8 ベニャト・トゥリエンテスMF 15 パブロ・マリンMF 18 カルロス・ソレールMF 21 アルセン・ザハリャンMF 23 ブライス・メンデスFW 9 オーリ・オスカールソン控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 2 ジョン・アランブルD