ソシエダvsバレンシア スタメン発表
[5.17 ラ・リーガ第37節](アノエタ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 46 Ibai Aguirre
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 14 久保建英
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 22 ウェズレイ
FW 42 Gorka Carrera
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[バレンシア]
先発
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 4 ウナイ・ヌニェス
DF 5 セサル・タレガ
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 24 エライ・キュマルト
MF 2 ギド・ロドリゲス
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 26 ルベン・イランソ
DF 36 Marcos Navarro
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 18 ポペル
MF 22 バプティスト・サンタマリア
FW 6 ウマル・サディク
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
※26:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 23 ブライス・メンデス
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 46 Ibai Aguirre
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 14 久保建英
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 22 ウェズレイ
FW 42 Gorka Carrera
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[バレンシア]
先発
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 4 ウナイ・ヌニェス
DF 5 セサル・タレガ
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 24 エライ・キュマルト
MF 2 ギド・ロドリゲス
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 26 ルベン・イランソ
DF 36 Marcos Navarro
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 18 ポペル
MF 22 バプティスト・サンタマリア
FW 6 ウマル・サディク
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります