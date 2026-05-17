美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZYCOCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。夫とのなれそめを語る場面があった。君島さんは19歳でJAL沖縄キャンペーンガールに選ばれファッション誌「JJ」の専属モデルに。その後女優に転身すると、テレビ、映画、舞台で活躍。29歳で当時君島ブランドの後継者で皮膚科医だった君島明氏と結婚し、芸能界を引退。04年には夫と共にコスメブラ