◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）「１番・右翼」で先発出場している巨人の平山功太内野手が、止めたバットでラッキーな内野安打をマークした。場内もどよめく珍しいシーンは１点リードの３回先頭で迎えた第２打席だった。カウント０―２から外角へ逃げるスライダーにバットを止めたが、先端にコツンと当たった打球が三塁側へ。まるでセーフティーバントのような緩いゴロが三塁前に転がり、ＤｅＮＡ