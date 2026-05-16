オリーブの冠を作る児童 香川県の小豆島で17日、マラソン大会が開かれます。地元の小学生が15日、入賞者に贈るオリーブの冠を作りました。 香川県小豆島町の星城小学校の6年生17人が、小豆島オリーブ公園の講師に教わりながらオリーブの冠を作りました。 17日に開かれる「小豆島オリーブマラソン全国大会」の入賞者に贈ります。例年、小豆島町商工会の関係者が作っていましたが、地元