◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」初戦前に会見に臨み、ブレーク・スネル投手（33）左肘の関節内遊離体のため、負傷者リスト（IL）に入ったことを受け、今後の先発ローテーションについて話した。開幕から6投手で先発ローテを回してきたドジャースだが、グラスノーが腰痛のた