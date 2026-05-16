元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2（日本テレビ系）が、22日深夜より4週連続で放送する。初回ゲストはシンガーソングライター・幾田りらが登場する。【写真】かわいすぎ！まるで姉妹ような齋藤飛鳥＆幾田りら齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する同番組。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼