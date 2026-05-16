齋藤飛鳥“単独冠番組”、初回ゲストは幾田りら「ずっと会いたかった！」 幾田は「テレビでお酒を飲むのは初めて」
元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2（日本テレビ系）が、22日深夜より4週連続で放送する。初回ゲストはシンガーソングライター・幾田りらが登場する。
【写真】かわいすぎ！まるで姉妹ような齋藤飛鳥＆幾田りら
齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する同番組。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼んだ。最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られない齋藤の“素の表情”。ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、ここでしか聞けない赤裸々なトークを披露する。
Season2初回ゲストとして齋藤が招いたのは、「大好きで曲もめっちゃ聴いてて、ずっと会いたかった！」という念願の相手、幾田りら。「テレビでお酒を飲むのは初めて」と語る幾田と車内で乾杯。お互いの印象を伝え合ったり、プライベートを掘り下げたり、幾田が持参した自前のフィルムカメラで仲良く自撮りを楽しむ場面も。
今回の行き先は、二人ともファッション好きということでレトロな雰囲気漂う古着屋さんへ寄り道。お気に入りのアイテムを発見するべく、大量の古着をかき分けながらまるで姉妹のようにはしゃぎショッピングを楽しむ。続いて、二人は釣り堀へ。釣り糸を垂らしながら外飲みで乾杯。同世代の2人が語る、ここでしか聞けない貴重なトークが満載だ。
Huluでは、地上波に入りきらなかったシーンを盛り込んだ「Hulu完全版」を独占配信。初回ゲストを迎えたHulu完全版では、合流前の齋藤・幾田それぞれの1Sインタビューや、服好き二人によるファッショントーク、意外なプライベートの話など、盛りだくさんの内容となっている。
■放送日時（現状の予定）
5月22日（金）24時30分〜
5月29日（金）24時30分〜
6月5日（金）24時45分〜
6月12日（金）24時40分〜
配信情報：「Hulu完全版」 は放送終了後からHuluで独占配信
【写真】かわいすぎ！まるで姉妹ような齋藤飛鳥＆幾田りら
齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する同番組。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼んだ。最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られない齋藤の“素の表情”。ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、ここでしか聞けない赤裸々なトークを披露する。
今回の行き先は、二人ともファッション好きということでレトロな雰囲気漂う古着屋さんへ寄り道。お気に入りのアイテムを発見するべく、大量の古着をかき分けながらまるで姉妹のようにはしゃぎショッピングを楽しむ。続いて、二人は釣り堀へ。釣り糸を垂らしながら外飲みで乾杯。同世代の2人が語る、ここでしか聞けない貴重なトークが満載だ。
Huluでは、地上波に入りきらなかったシーンを盛り込んだ「Hulu完全版」を独占配信。初回ゲストを迎えたHulu完全版では、合流前の齋藤・幾田それぞれの1Sインタビューや、服好き二人によるファッショントーク、意外なプライベートの話など、盛りだくさんの内容となっている。
■放送日時（現状の予定）
5月22日（金）24時30分〜
5月29日（金）24時30分〜
6月5日（金）24時45分〜
6月12日（金）24時40分〜
配信情報：「Hulu完全版」 は放送終了後からHuluで独占配信