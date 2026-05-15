HEY-SMITHが主催する野外フェス『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026』の全出演者が発表された。 （関連：『BLARE FEST. 2026』DAY2総括：coldrainが築いた“ラウドのホーム”LiSA、HEY-SMITH……国内フェス屈指の音圧と熱狂の渦） 本フェスは、10月24日、25日の2日間に渡り大阪 泉大津フェニックスにて開催される。全25バンドとなる今年のラインナップには、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、マキシマム