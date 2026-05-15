HEY-SMITHが主催する野外フェス『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026』の全出演者が発表された。

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本フェスは、10月24日、25日の2日間に渡り大阪 泉大津フェニックスにて開催される。全25バンドとなる今年のラインナップには、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、マキシマム ザ ホルモン、04 Limited Sazabys、10-FEETらに加え、2025年に10年振りとなるライブ活動を行ったSNAIL RAMPの出演も決定した。

あわせて、HEY-SMITHとのスプリット作品『Unity』のリリースが発表されたUSのスカパンクバンド Less Than Jake、HEY-SMITHとオーストラリアツアー等を共に回ったVoodoo Glow Skullsの出演も明らかになった。

チケットは、オフィシャル3次先行が5月24日まで受付中。なお、日割りは後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）