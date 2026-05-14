【馬券のツボ】≪ここが買い≫友道厩舎は昨年11月以降のJRAマイル重賞で【2・1・2・1】。先週NHKマイルCはアドマイヤクワッズが3着に好走した。同厩舎のJRAマイル重賞17勝のうち、川田が騎手別最多タイの3勝を挙げ、通算でも【3・2・2・7】で好成績だ。≪ここが心配≫過去10年の勝ち馬10頭中9頭がそれまでにマイルで勝っていた。唯一マイル未勝利の24年テンハッピーローズもそれまでに東京マイル重賞（20年アルテミスS）で