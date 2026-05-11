◇静岡県学生野球春季リーグ最終節最終日日大国際１０―５静岡産業大（１０日・浜松球場）リーグ最終戦が行われ、日大国際が１６安打１０得点の猛攻で前日に敗れた静岡産業大を１０―５で下した。７回に５点を失い、一度は逆転されたものの、直後の８回に３連打と相手失策で４点を奪い再逆転。１２勝２敗で並んだ両チームによる優勝決定プレーオフ（ＰＯ）は、１３日にしずてつスタジアム草薙（正午開始）で行われる。負けれ