◇静岡県学生野球春季リーグ最終節最終日 日大国際１０―５静岡産業大（１０日・浜松球場）

リーグ最終戦が行われ、日大国際が１６安打１０得点の猛攻で前日に敗れた静岡産業大を１０―５で下した。７回に５点を失い、一度は逆転されたものの、直後の８回に３連打と相手失策で４点を奪い再逆転。１２勝２敗で並んだ両チームによる優勝決定プレーオフ（ＰＯ）は、１３日にしずてつスタジアム草薙（正午開始）で行われる。

負ければ終戦となる一戦で底力を発揮した。日大国際が静岡産業大との大一番で逆転勝利し、３季連続Ｖに望みをつないだ。４月から指揮を執る衣川隆夫新監督（４６）は「４年生が頑張ってくれた」と最上級生の働きをたたえた。１―３で敗れた前日のリベンジを果たし、ＰＯに持ち込んだ。

四球や失策が絡み、１安打で５失点し、逆転された直後の８回だった。１死から８番・吉川京祐二塁手（４年）の右中間三塁打をきっかけに１点差に迫る。前日に１失点完投を許した静岡産業大の池田幌汰（３年）をマウンドに引きずり出し、「選手からやり返したいという思いが伝わってきた」と指揮官。大豆生田優輝右翼手（４年）の内野ゴロで追いつくと、相手失策もあり、一気にひっくり返した。

指名打者を含めスタメン９人中７人が４年生。４番の土橋広夢捕手（４年）は３安打２打点と打線をけん引。「きのうは貧打で点が取れなかったので投手陣を楽にしてあげたかった」と振り返った。

ＰＯは中２日で１３日に草薙で行われる。土橋は「（相手の）池田を出させて勝てたのは大きい。泥臭くてもいいから勝ちにいく」とキッパリ。土俵際から二枚腰で逆転勝ちした日大国際が、この勢いで３季連続３１回目の優勝をもぎ取る。（塩沢 武士）