「痩せたなぁ」「びっくりした」アジア杯抽選会に登場した中田英寿の“近影”にネット反響！「いくつになってもカリスマ！カッコいい」
現地５月９日、2027年アジアカップの組分け抽選会が、開催国サウジアラビアのリヤドで行われた。
このイベントに元日本代表MF中田英寿氏が登場。ポット２のドローをする役を務めた。
49歳となったレジェンドの登場に、SNS上では次のような声が上がった。
「中田英寿ぽい人いるなと思ったら中田英寿だった」
「お、ヒデが引いてる」
「アジアカップのドロワーに中田英寿！ びっくりした」
「中田英寿を久々にみた 今こんな感じなんや」
「中田英寿をアジアカップの抽選会で久々に見ることになるとはw」
「中田ヒデさんは本当にいくつになってもカリスマ！ カッコいいよね」
「痩せたなぁ...筋肉は無くなったよね。」
１月７日〜２月５日に行われる同大会は、24か国が参加。４大会ぶりの優勝を目指す日本はF組に入り、カタール、タイ、インドネシアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アジア杯抽選会に登場した中田英寿
このイベントに元日本代表MF中田英寿氏が登場。ポット２のドローをする役を務めた。
49歳となったレジェンドの登場に、SNS上では次のような声が上がった。
「中田英寿ぽい人いるなと思ったら中田英寿だった」
「お、ヒデが引いてる」
「アジアカップのドロワーに中田英寿！ びっくりした」
「中田英寿を久々にみた 今こんな感じなんや」
「中田英寿をアジアカップの抽選会で久々に見ることになるとはw」
「中田ヒデさんは本当にいくつになってもカリスマ！ カッコいいよね」
「痩せたなぁ...筋肉は無くなったよね。」
１月７日〜２月５日に行われる同大会は、24か国が参加。４大会ぶりの優勝を目指す日本はF組に入り、カタール、タイ、インドネシアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アジア杯抽選会に登場した中田英寿