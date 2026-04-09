3回無死一、二塁で初球が左肘に直撃して一触即発の事態にレッドソックスのウィルソン・コントレラス内野手が死球を受けて激高した場面が話題となっている。6日（日本時間7日）、本拠地でのブルワーズ戦で左肘付近に死球を受けると、相手投手に激しい言葉を浴びせて球場は騒然となった。激しい賛否両論が巻き起こっている。事態は3回無死一、二塁で起きた。ブルワーズのブランドン・ウッドラフ投手が投じた初球、92.9マイル（約