マーリンズ戦に「2番・一塁」で出場【MLB】マーリンズ ー Wソックス（日本時間1日・マイアミ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は30日（日本時間4月1日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席で適時打を放った。これで5試合連続安打。米ファンは「モンスターだ」「獲得できて最高だ」と笑顔が止まらない。初回の第1打席はニゴロに終わったが、すぐにアジャストした。3回1死一、二塁のチャンスでは