敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。6試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。前日19日（同20日）の同戦では3回に右中間二塁打を放ち、球団歴代3位の51試合連続出塁をマークした。1923年に“野球の神様”ベーブ・ルースが残した記録にも並んだ。9回