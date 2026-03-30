ブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場【MLB】ブルワーズ ー Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で開幕から3戦連発となる右中間への3号を放った。若きスラッガーが豪快なアーチを描いた。2点リードで迎えた2回、右腕のブランドン・スプロートが投じた内角低めの93.2マイル（約150キロ）のカットボー