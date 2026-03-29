0-4の劣勢で迎えた4回に中越えへ特大の2号ソロ【MLB】ブルワーズ 6ー1 Wソックス（日本時間29日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が28日（日本時間29日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場した。メジャーデビューから2試合連続となる豪快な本塁打を放ったが、チームは開幕から連敗し、今季も苦戦は免れぬ状況。米ファンは早くも“トレードの可能性”を指摘している。劣勢を跳ね返すような豪