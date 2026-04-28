3試合ぶりの逆転3ランで本塁打数は両リーグ1位に【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間27日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。悪天候の影響で約3時間遅れて始まった一戦で、3試合ぶりの12号3ランを放った。本塁打数はトップで並んでいたヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜き