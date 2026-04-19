◇インターリーグブルージェイズ ― ダイヤモンドバックス（2026年4月18日フェニックス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で出場。14日（同15日）のブルワーズ戦以来4試合ぶりの安打をマークした。2回、先頭打者の第1打席でダイヤモンドバックス先発右腕ギャレンから右前打を放った。カウント1ボール2ストライクから外へ逃げていくスライダ