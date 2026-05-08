『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「クレーン車横転…鉄板の下敷きに65歳男性が死亡」についてお伝えします。◇◇◇福岡県大牟田市。線路のすぐ近くで、完全に横倒しとなったクレーン車が…。8日午前8時すぎ、「クレーン車が倒れ、人が鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。警察によりますと、大型蓄電池の設置予定現場で、クレーン車が、車体を固定するためおよそ17トンの鉄製の重しをつり上げてい