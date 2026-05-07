【ユーロ圏】 フランス貿易収支（3月）15:45 予想N/A前回-57.78億ユーロ フランス経常収支（3月）15:45 予想N/A前回-18.0億ユーロ ユーロ圏小売売上高（3月）18:00 予想-0.2%前回-0.2%（前月比) 予想N/A前回1.7%（前年比) 【スイス】 雇用統計（4月）16:00 予想3.1%前回3.1%（失業率（季調前）) 予想3.0%前回3.0%（失業率（季調済）) 【マレ