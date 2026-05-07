これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス貿易収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -57.78億ユーロ
フランス経常収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -18.0億ユーロ
ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.7%（前年比)
【スイス】
雇用統計（4月）16:00
予想 3.1% 前回 3.1%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【マレーシア】
BNM翌日物政策金利（5月）16:00
予想 2.75% 前回 2.75%
【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（5月）16:30
予想 1.75% 前回 1.75%
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利17:00
予想 4.0% 前回 4.0%（預金金利)
【台湾】
消費者物価指数（CPI）（4月）17:00
予想 1.6% 前回 1.2%（前年比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30
予想 N/A 前回 45.6
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 -78.0%（前年比)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30
予想 N/A 前回 18.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想 N/A 前回 178.5万件（継続受給者数)
【ブラジル】
鉱工業生産指数（3月）21:00
予想 3.7% 前回 -0.7%（前年比)
貿易収支（4月）8日3:00
予想 109.0億ドル 前回 64.05億ドル
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:00
予想 0.26% 前回 0.86%（前月比)
予想 4.51% 前回 4.59%（前年比)
メキシコ中銀政策金利（5月）8日04:00
予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（5月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
※予定は変更されることがあります。
フランス貿易収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -57.78億ユーロ
フランス経常収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -18.0億ユーロ
ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.7%（前年比)
【スイス】
雇用統計（4月）16:00
予想 3.1% 前回 3.1%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【マレーシア】
BNM翌日物政策金利（5月）16:00
予想 2.75% 前回 2.75%
【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（5月）16:30
予想 1.75% 前回 1.75%
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利17:00
予想 4.0% 前回 4.0%（預金金利)
【台湾】
消費者物価指数（CPI）（4月）17:00
予想 1.6% 前回 1.2%（前年比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30
予想 N/A 前回 45.6
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 -78.0%（前年比)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30
予想 N/A 前回 18.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想 N/A 前回 178.5万件（継続受給者数)
【ブラジル】
鉱工業生産指数（3月）21:00
予想 3.7% 前回 -0.7%（前年比)
貿易収支（4月）8日3:00
予想 109.0億ドル 前回 64.05億ドル
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:00
予想 0.26% 前回 0.86%（前月比)
予想 4.51% 前回 4.59%（前年比)
メキシコ中銀政策金利（5月）8日04:00
予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（5月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
※予定は変更されることがあります。