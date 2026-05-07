【ユーロ圏】
フランス貿易収支（3月）15:45
予想　N/A　前回　-57.78億ユーロ

フランス経常収支（3月）15:45
予想　N/A　前回　-18.0億ユーロ

ユーロ圏小売売上高（3月）18:00　
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　1.7%（前年比)

【スイス】
雇用統計（4月）16:00
予想　3.1%　前回　3.1%（失業率（季調前）)　
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【マレーシア】
BNM翌日物政策金利（5月）16:00
予想　2.75%　前回　2.75%

【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（5月）16:30
予想　1.75%　前回　1.75%

【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利17:00
予想　4.0%　前回　4.0%（預金金利)

【台湾】
消費者物価指数（CPI）（4月）17:00
予想　1.6%　前回　1.2%（前年比)

【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（4月）17:30
予想　N/A　前回　45.6

【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想　N/A　前回　-78.0%（前年比)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　N/A　前回　1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　N/A　前回　4.4%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30
予想　N/A　前回　18.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想　N/A　前回　178.5万件（継続受給者数)

【ブラジル】
鉱工業生産指数（3月）21:00
予想　3.7%　前回　-0.7%（前年比)

貿易収支（4月）8日3:00
予想　109.0億ドル　前回　64.05億ドル

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:00
予想　0.26%　前回　0.86%（前月比)
予想　4.51%　前回　4.59%（前年比)

メキシコ中銀政策金利（5月）8日04:00
予想　6.5%　前回　6.75%（オーバーナイト・レート)

【チェコ】
チェコ中銀政策金利（5月）21:30
予想　3.5%　前回　3.5%

※予定は変更されることがあります。