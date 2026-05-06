ハンタウイルスの集団感染の疑いがでているクルーズ船では、これまでに3人が死亡しています。ヒトからヒトへの感染の可能性も指摘されるなか、乗客がその不安を語りました。乗客「大西洋を縦断する35日間の航海に出発します」クルーズ船「MVホンディウス号」での旅への期待を語るアメリカの旅行動画クリエイター。船は先月、149人を乗せ、南米アルゼンチンから大西洋縦断へと出港しました。ところが、今月4日。WHO（4日）「クルー