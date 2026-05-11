ハンタウィルスの感染が相次いだクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着しています。クルーズ船から乗客が続々と下船していますが、“「アンデス株」を知る、そして正しく恐れる”ことが大切です。【写真を見る】2018年アルゼンチンで発生「スーパースプレッダー」集団感染の経緯乗客が検査で陽性か 帰国の機内で症状訴える人もJNNロンドン支局 加賀千草 支局長:10日、スペイン領 カナリア諸島 テネ