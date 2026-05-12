ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は11日、乗客全員の下船を終え、スペイン領カナリア諸島から出航しました。クルーズ船「MVホンディウス号」では、11日夕方までに乗客全員の下船が完了し、特別に手配された航空機でカナリア諸島を離れました。船はその後、乗員ら27人を乗せてオランダ・ロッテルダムに向けて出航しました。こうした中、WHOは11日、10日に下船したフランス人乗客1人の感染を新たに確認したと発表し