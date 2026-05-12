WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、ハンタウイルスの感染者が増え、9人になったと明らかにしました。テドロス事務局長は日本時間午後5時すぎにスペインのサンチェス首相と共同で会見を行い、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」から乗客を下船させる任務が成功したと報告しました。そのうえで、ハンタウイルスについて、これまでに9人がヒトからヒトへの感染が稀に起きるとされている「アンデ