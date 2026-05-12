スペイン領の島の港に停泊するクルーズ船「MVホンディウス号」/Pedro Nunes/Reuters via CNN Newsource（CNN）クルーズ船「MVホンディウス号」で起きたハンタウイルスの集団感染で、11日までに乗客全員と乗員の一部が同船から退避した。各国の保健当局が引き続き、検査や経過観察などの対応を続けている。同船は現地時間の10日、乗客乗員147人を乗せてスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島沖の港に入港。この日は19カ国の94人