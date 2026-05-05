新生活が始まり、生活リズムが整ってくるこの時期。一見すると落ち着いた状態に見えますが、子どもの事故という観点ではむしろリスクが上がり始める局面に当たります。【要注意】えっ…！これが「暴言を吐くようになりやすい」子どもの特徴です（画像5枚）実際に内閣府の交通安全白書でも、小学生の歩行中の事故は5月、6月に増加する傾向が示されています。それらの事故が、いつ、どこで、どのような条件のもとで起きている