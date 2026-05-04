ゴールデンウイークは後半に突入し、県内のイベントはにぎわいを見せています。 1000年以上の歴史がある長岡市山古志の『牛の角突き』。 4日に初場所を迎え、約800人の観客が訪れました。勢子の掛け声とともに2頭の牛が角で押し合いますが、必ず「引き分け」にするのが特徴。ケガをしないようにするためで、勢子が牛を押さえる技も見どころのひとつです。 ■新潟市から 「とても激しくて、角がぶつかり